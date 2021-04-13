Американский генерал "раскрыл" планы России по завоеванию украинских территорий

Россия "планирует" завоевать территорию Черного и Азвовского морей, чтобы обрети полный контроль над побережьем, включая Мариуполь, Одессу и Бердянск.

Россия "планирует" завоевать территорию Черного и Азвовского морей, чтобы обрети полный контроль над побережьем, включая Мариуполь, Одессу и Бердянск.

О "завоевании" украинских территории Россией заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Однако подтвердить свои высказывания он никак не смог.

Российские власти неоднократно подчеркивали отсутствие намерений вторгаться в другие страны, отмечая возросшую активность НАТО у российских границ. В пример было приведено прошедшие учения сил НАТО в Черном море.

В международных учениях Sea Shield 21 были задействованы корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами, передает РИА Новости.