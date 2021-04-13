Политолог рассказал, зачем Зеленский обратился к Байдену через журналистов

Политики часто общаются друг с другом посредством прессы, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политики часто общаются друг с другом посредством прессы, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Это отдельная форма коммуникации, которая повсеместно используется мировыми лидерами, сообщил специалист в беседе с ФАН.

"Это два разных вида коммуникаций. В Америке некоторые конгрессмены, лоббирующие интересы Киева, могут ссылаться на это интервью Зеленского CNN", — рассказал Солонников.

Такой способ подразумевает создание определенного медийного фона. При этом он совсем не говорит о том, есть ли личное общение между политиками и какого оно свойства. Этот же фактор никак не противоречит более близкому виду общения в виде прямых переговоров.