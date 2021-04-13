Украинский вице-премьер заявила об ожидании антироссийских санкций от Запада

Власти Украины ждут от Запада решительных действий, в том числе ужесточения санкций против России и газопровода "СП-2".

Власти Украины ждут от Запада решительных действий, в том числе ужесточения санкций против России и газопровода "СП-2".

Украина не может ждать только политических призывов от западных стран. Киев ожидает действий, поэтому важно говорить о введении санкций против близкого окружения президента России. Также нельзя забывать о прекращении "Северного потока — 2". Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

На вторник запланирована встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Переговоры пройдут накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который намерен обсудить с союзниками обстановку на Украине.