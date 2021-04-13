Путин обошелся без перчаток при посадке кедра в Парке покорителей космоса

Российский президент Владимир Путин поучаствовал в посадке кедра на аллее в Парке покорителей космоса. Акция была приурочена к 60-летию полета первого человека в космос.

Российский президент Владимир Путин поучаствовал в посадке кедра на аллее в Парке покорителей космоса. Акция была приурочена к 60-летию полета первого человека в космос.

Позывной "кедр" был закреплен за Юрием Гагариным во время его подготовки к космическому полету. Посадить дерево Путину помогала депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Президенту предложили перчатки, но он от них отказался.

Путин в понедельник, 12 апреля, прибыл в город Энгельс Саратовской области. Здесь он возложил цветы к памятнику, который был установлен на месте приземления Гагарина. Российский лидер также осмотрел экспозицию мемориально-образовательного комплекса.