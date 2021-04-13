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1:57   13 Апреля 2021
Политика

Лавров назвал главной проблемой США "ущербный курс на доминирование"

Лавров назвал главной проблемой США "ущербный курс на доминирование"

Главная проблема США в том, что они не могут отступиться от "ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования", уверен глава МИД России Сергей Лавров.

США взяли такой курс в начале 1990-х, после распада СССР, приводит слова политика ИА IRNA.

"Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна", — добавил Лавров.

Он отметил, что поддержка Европы позволяет США предпринимать агрессивные шаги, неуместные в условиях становления более демократичного и справедливого миропорядка.

Лавров также прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из страны и подчеркнул, что действия Вашингтона вызывают все больше критики в самих США.

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#сша #сергей лавров #доминирование

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