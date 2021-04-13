Полиция расследует стрельбу в школе Ноксвилла штата Теннесси

Несколько человек получили травмы в результате стрельбы в американской школе штата Теннесси.

Несколько человек получили травмы в результате стрельбы в американской школе штата Теннесси.

Среди пострадавших есть полицейский. Инцидент произошел в городе Ноксвилл.

"Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла", — информирует полиция в Twitter.

Деталей происшествия в настоящее время нет. Правоохранители ведут расследование.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы у больницы Парижа. Ранения получили мужчина и женщина. Преступнику удалось скрыться.