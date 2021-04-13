1:19 13 Апреля 2021Происшествия
Полиция расследует стрельбу в школе Ноксвилла штата Теннесси
Несколько человек получили травмы в результате стрельбы в американской школе штата Теннесси.
Несколько человек получили травмы в результате стрельбы в американской школе штата Теннесси.
Среди пострадавших есть полицейский. Инцидент произошел в городе Ноксвилл.
"Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла", — информирует полиция в Twitter.
Деталей происшествия в настоящее время нет. Правоохранители ведут расследование.
Ранее один человек погиб в результате стрельбы у больницы Парижа. Ранения получили мужчина и женщина. Преступнику удалось скрыться.