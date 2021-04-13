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1:19   13 Апреля 2021
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в школе Ноксвилла штата Теннесси

Полиция расследует стрельбу в школе Ноксвилла штата Теннесси

Несколько человек получили травмы в результате стрельбы в американской школе штата Теннесси.

Среди пострадавших есть полицейский. Инцидент произошел в городе Ноксвилл.

"Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла", — информирует полиция в Twitter.

Деталей происшествия в настоящее время нет. Правоохранители ведут расследование.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы у больницы Парижа. Ранения получили мужчина и женщина. Преступнику удалось скрыться.

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