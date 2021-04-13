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0:45   13 Апреля 2021
Происшествия

Матч между "Миннесотой» и «Бруклином" перенесен в связи с убийством полицейскими чернокожего

Матч между "Миннесотой» и «Бруклином" перенесен в связи с убийством полицейскими чернокожего

Игра между баскетбольными командами "Миннесота" и "Бруклин", которая была запланирована на 12 апреля, перенесена из-за беспорядков, вызванных убийством полицейскими чернокожего.

Полицейские застрелили 20-летнего Данте Райта в пригороде Миннеаполиса. Произошедшее спровоцировало американцев на массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Сотрудники полиции остановили машину Райта, который находился со своей возлюбленной. В ходе разбирательства оказалось, что в отношении молодого человека имелся актуальный ордер на арест. Водитель попытался скрыться, однако полицейский применил оружие и выстрелил в Райта, который скончался на месте.

Лига приняла решение о переносе игры после разговора с "Миннесотой" и местными властями.

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#сша #убийство #баскетбол #массовые беспорядки

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