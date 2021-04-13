"Царьград" дал старт проекту "Народное голосование" перед выборами в ГД РФ

Проект "Народное голосование", организованный медиагруппой "Царьград" накануне выборов в Госдуму, позволит получить ответы на самые важные вопросы кандидатам в депутаты.

Проект "Народное голосование", организованный медиагруппой "Царьград" накануне выборов в Госдуму, позволит получить ответы на самые важные вопросы кандидатам в депутаты.

Голосование состоится осенью текущего года. Россиянам предстоит сделать нелегкий выбор, а проект расскажет, "как не ошибиться". Константин Малофеев, председатель совета директоров медиагруппы, в прямом эфире "Первого русского" задает известным политикам пять вопросов. Это позволит лучше узнать их позицию, пишет "Царьград".

Участие в выпуске принимают представители всех парламентских партий. Это депутаты ГД РФ Сергей Миронов, Пётр Толстой, Наталья Поклонская, Александр Ющенко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вопросы были выбраны зрителями "Царьграда" и пользователями сайта "Первого русского". В общей сложности проголосовали около полутора миллионов человек. Вопросы выбраны следующие:

Чей Крым? Бог есть? Вы голосовали за поправки к Конституции? В какой стране учатся ваши дети? Вы за гей-парады?

Позже будет сформирован рейтинг всех кандидатов. Место каждого будет вычисляться по специальной формуле.