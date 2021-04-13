Марков объяснил, почему Киев раздумал начинать войну в Донбассе

Украинские войска передумали идти в наступление на республики Донбасса после того, как Россия четко дала понять Киеву и его западным кураторам, что она обладает политической волей и готовностью в случае необходимости принудить Украину к миру.

Украинские войска передумали идти в наступление на позиции защитников республик Донбасса после того, как Россия четко дала понять Киеву и его западным кураторам, что она обладает политической волей и готовностью в случае необходимости принудить Украину к миру.

Такое мнение в личном Telegram-канале «Логика Маркова» высказал российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Да просто и (президент Украины Владимир) Зеленский и его начальство за тридевять земель боятся. И есть чего. Они шокированы тем, что у (президента РФ Владимира) Путина есть политическая воля. А что, раньше не знали?», — пишет эксперт.

Как пишут западные эксперты и вражеские СМИ, в течение одной недели группировка российских войск на украинской границе увеличилась с четырех тысяч до 28 тысяч, и теперь включает в себя миротворческие подразделения, которые в 2008 году смогли закончить пятидневную войну с Грузией, принудив Саакашвили к миру. Хотя возможно, специальные западные СМИ, которые об этом сообщают, врут, уточняет Марков.

Во-первых, фактором, сдерживающим Зеленского от того, чтобы отдать ВСУ приказ о наступлении на ЛНР и ДНР, является то, что на главном направлении в Ростовской области стоит 58 армия – именно та, которая принудила к миру Грузию в 2008 году и готова вновь использовать полученный тогда опыт. Там же находится и 8-я гвардейская армия, которая в 1943 году принимала участие в освобождении Украинской ССР от оккупации. Эта армия также готова повторно освободить братский народ, и к тому же она находится в оперативном взаимодействии с армейскими корпусами республик Донбасса.

«Во-вторых, севернее, в Воронежской области (находится) 20 армия. В оперативном взаимодействии с ней Кантемировская и Таманская дивизия, офицеры которых полны решимости опровергнуть миф об этих дивизиях как о придворных, паркетных», — сообщает Сергей Марков.

В-третьих, к северу от Ростовской области, в Белгородской области, находится специально сформированная сводная группа войск.

В-четвертых, к северо-западу оттуда – в Белоруссии – размещены силы специальных операций союзного государства, которые находятся в состоянии полной боевой готовности.

В-пятых, знаменитые псковские десантники прибыли на военные учения в Крым. Помимо них, в учениях участие принимают 56-я десантно-штурмовая бригада из Волгограда т 7-я десантно-штурмовая бригада из Новороссийска. При этом в Черное море, где пока находятся только три российских больших десантных корабля, идут еще три больших десантных корабля из состава Балтийского флота.

«В-шестых, в регион также переброшены большое количество современных комплексов радиоэлектронной борьбы, РЭБ. Чтобы там летали только мирные самолеты. И правильные», — подчеркивает Марков.

Все эти силы стоят на страже мира, благодаря им, и это не секрет, война в Донбассе так и не началась. Россия прямо и открыта говорит, что у нее хватит политической воли и возможностей, чтобы обеспечить мир в регионе.