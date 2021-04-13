Дробницкий: США продолжат держать Украину в напряжении, как инструмент против РФ

Руководство США оказалось в тупике, так как все недружественные по отношению к России действия уже исчерпаны и все, что им остается, это пустая риторика.

Руководство США оказалось в тупике, так как все недружественные по отношению к России действия уже исчерпаны и все, что им остается, это пустая риторика.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя интервью госсекретаря США Энтони Блинкена телеканалу NBC, в котором тот пригрозил России последствиями в случае «агрессии» против Украины.

Напомним, глава Госдепартамента США заявил в частности, что в Вашингтоне «российские действия у границ Украины» вызывают серьезную обеспокоенность, и эту обеспокоенность с Вашингтоном разделяют партнеры и союзники США в Европе.

«Президент (Джо) Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», — отметил Блинкен.

Также глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы и Вашингтона даже в нынешней ситуации сохраняются точки взаимодействия, например, в области контроля над вооружениями.

Комментируя это интервью госсекретаря США Дмитрий Дробницкий указал на явную растерянность, которая наблюдается в словах Блинкена. И эта растерянность, по его словам, возникает именно из-за того, что руководство США уже исчерпало все возможные недружественные по отношению к Москве действия и оказалось в идейном тупике.

Ведущий NBC Чак Тодд, добавил Дробницкий, попытался вывести интервью Блинкена на разговор о конкретных мерах, которые будут приняты против России в случае ее агрессии на Украине, но госсекретарь не смог сказать ничего нового, а лишь повторил старые мантры о том, что «Россия заплатит» и «ее будут ждать серьезные последствия».

«А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», — подчеркнул эксперт-американист.

Тем не менее Дмитрий Дробницкий допустил, что, возможно, в скором времени, Соединенные Штаты все же примут новые антироссийские санкции, привязав их к обострению ситуации на востоке Украины. Это будет связано с сами устройством американской политики, раз Вашингтон не может договориться с Москвой, он продолжит с ней ссориться. Но новые санкции никак не повлияют на общее положение дел, уверен политолог.

«Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», — напомнил Дробницкий.

США изначально планировали превратить Украину в образцово-показательное либеральное славянское государство к западу от России, но этот проект провалился. И, несмотря на это, Штаты продолжают использовать Украину в качестве плацдарма для распространения демократии, поэтому политически и геополитически отношение к украинскому проекту не изменится.

Американский истеблишмент воспринимает Украину как весьма неустойчивое государственное образование, которое со временем неизбежно станет «failed state» - несостоявшимся государством.

«При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», — напомнил эксперт.

В заключение Дмитрий Дробницкий отметил, что американцы воспринимают Украину как проблемную страну, которую надо постоянно держать в напряжении, чтобы она, во-первых, не развалилась, а во-вторых, чтобы продолжать использовать ее против России.