Пушков: Украина не имеет права говорить о своей роли в освоении космоса

Украине очень хотелось бы хоть бочком присоседиться к первому полету человека в космос, но объявить Юрия Гагарина украинцем никак не получается.

Украине очень хотелось бы хоть бочком присоседиться к первому полету человека в космос, но объявить Юрия Гагарина украинцем никак не получается.

Об этом в своем Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, посвященное Дню космонавтики.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что без Украины первый полет человека в космос мог бы вообще не состояться, так как ключевую роль в реализации космической программы Советского Союза сыграли именно украинские конструкторы. По словам Зеленского, ученые к своей основной работе добавили веру в то, что человек способен дотянуться до звезд, и благодаря этой вере освоение человеком космоса стало возможным.

«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем — вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России, — никак не получается», — пишет по этому поводу Пушков.

Также сенатор отмечает, что нынешние украинские власти, которые уже помешались на русофобии и декоммунизации, которые каждый день проклинают СССР и прикладывают все силы, чтобы уничтожить всякую память о советском периоде, не имеют никакого права ставить нынешнюю Украину рядом с великими достижениями СССР.

«Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина», — заключил Пушков.

Ранее, несколько лет назад Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter, прокомментировал заявление бывшего украинского вице-премьера Виктора Кириленко о необходимости отделить украинский День космонавтики от российского, который отмечается в день полета Юрия Гагарина – 12 апреля. Кириленко предлагал отмечать «украинский День космонавтики» 19 ноября, увековечив таким образом память о первом полете в космос украинского космонавта Леонида Каденюка, который был совершен на американском космическом корабле Columbia и продолжался 15,5 суток. А первый человек в космосе Юрий Гагарин, по словам Кириленко, был советским космонавтом и не имел к Украине никакого отношения.

«В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты», — написал тогда сенатор Пушков, комментируя идею украинского вице-премьера.

Однако это предложение Кириленко так и не было реализовано, несмотря на продолжающуюся на Украине декоммунизацию.