Ролик журналистов пресек провокации Соболь в суде по "квартирному делу"

Заявления юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь по поводу "квартирного дела" разбиваются об опубликованное журналистами "Лайфа" видео с места происшествия.

Заявления юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь по поводу "квартирного дела" разбиваются об опубликованное журналистами "Лайфа" видео с места происшествия.

Ролик запечатлел, как Соболь проникла в жилье Галины Субботиной, несмотря на ее возражения. Соратница блогера Алексея Навального агрессивно общалась с пострадавшей, отталкивала ее и в итоге совершила "обход" квартиры, несмотря на требования Субботиной выйти из помещения, сообщает "ПолитЭксперт".

На видео также попал курьер, который выступил свидетелем на суде. Его показания совпали с данными с записи. Соболь на заседании активно пыталась сместить акценты с судебного процесса на то, что свидетель якобы недобросовестный и действует в интересах следствия, но ее аргументы разбиваются о представленную видеозапись.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Соболь продолжилось в Перовском районном суде Москвы 12 апреля. В ходе заседания юрист ФБК продолжила вести себя провокационно.