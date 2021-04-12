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22:40   12 Апреля 2021
Политика

РФПИ заявил о готовности Индии использовать вакцину "Спутник V"

РФПИ заявил о готовности Индии использовать вакцину "Спутник V"

Сотрудник РФПИ заявили о том, что Индия одобрила использование вакцины "Спутник V".

Индия стала 60-й страной, которая разрешила применение российского препарата от коронавирусной инфекции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает о готовности Индии использовать "Спутник V".

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса „Спутник V“. Индия стала 60 страной, где одобрено применение препарата", — говорится в сообщении.

Заявка на применение вакцины была отправлена индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале.

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#индия #вакцина #коронавирус #Спутник V

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