РФПИ заявил о готовности Индии использовать вакцину "Спутник V"

Сотрудник РФПИ заявили о том, что Индия одобрила использование вакцины "Спутник V".

Сотрудник РФПИ заявили о том, что Индия одобрила использование вакцины "Спутник V".

Индия стала 60-й страной, которая разрешила применение российского препарата от коронавирусной инфекции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает о готовности Индии использовать "Спутник V".

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса „Спутник V“. Индия стала 60 страной, где одобрено применение препарата", — говорится в сообщении.

Заявка на применение вакцины была отправлена индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале.