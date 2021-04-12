22:40 12 Апреля 2021Политика
РФПИ заявил о готовности Индии использовать вакцину "Спутник V"
Сотрудник РФПИ заявили о том, что Индия одобрила использование вакцины "Спутник V".
Сотрудник РФПИ заявили о том, что Индия одобрила использование вакцины "Спутник V".
Индия стала 60-й страной, которая разрешила применение российского препарата от коронавирусной инфекции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает о готовности Индии использовать "Спутник V".
"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса „Спутник V“. Индия стала 60 страной, где одобрено применение препарата", — говорится в сообщении.
Заявка на применение вакцины была отправлена индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале.