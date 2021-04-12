Спасателям удалось локализовать пожар в здании Невской мануфактуры

Огонь в полыхающем здании петербургского предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной удалось локализовать на площади 10 тыс. "квадратов".

Огонь в полыхающем здании петербургского предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной удалось локализовать на площади 10 тыс. "квадратов".

МЧС России ранее сообщило об одном погибшем сотруднике и трех пострадавших. Медики ввели двух спасателей в медикаментозную кому, их состояние оценивается как крайне тяжелое, еще один сотрудник МЧС получил ожог руки, его жизни ничего не угрожает.

В министерстве также сообщали о найденном на месте пожара обгоревшем теле. Из здания эвакуировали десятки человек, к тушению привлекли десятки единиц техники, включая три вертолета.