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22:39   12 Апреля 2021
Происшествия

Спасателям удалось локализовать пожар в здании Невской мануфактуры

Спасателям удалось локализовать пожар в здании Невской мануфактуры

Огонь в полыхающем здании петербургского предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной удалось локализовать на площади 10 тыс. "квадратов".

МЧС России ранее сообщило об одном погибшем сотруднике и трех пострадавших. Медики ввели двух спасателей в медикаментозную кому, их состояние оценивается как крайне тяжелое, еще один сотрудник МЧС получил ожог руки, его жизни ничего не угрожает.

В министерстве также сообщали о найденном на месте пожара обгоревшем теле. Из здания эвакуировали десятки человек, к тушению привлекли десятки единиц техники, включая три вертолета.

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#мчс #пожар #Невская мануфактура

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