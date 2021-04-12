YouTube заблокировал эфир "Народного голосования" через час после начала

Американская транснациональная корпорация Google снова заблокировала политический проект с демократическими вопросами "Народное голосование" на телеканале "Царьград".

Американская транснациональная корпорация Google снова заблокировала политический проект с демократическими вопросами "Народное голосование" на телеканале "Царьград".

Проект, который транслируется фанатским движением на видеохостинге YouTube, заблокировали, не указав причины. Трансляция осуществлялась в понедельник, 12 апреля. Меньше чем через час после старта канал был деактивирован. Кроме того, из эфира изъяли часть передачи "Царьград. Главное", "Сухой остаток", а также удалили на канале несколько тысяч подписчиков.

Народное голосование стартовало в рамках предстоящего сентябрьского анкетирования кандидатов в депутаты. Пользователи выделили пять вопросов, на которые больше всего хотели услышать ответы от политиков. Среди них были: "чей Крым?", "бог есть?", "вы голосовали за поправки к Конституции?", "в какой стране учатся ваши дети?", "вы за гей-парады?", передает "Царьград".

В голосовании участвовали 1,5 миллиона зрителей и читателей сайта. По словам собеседника "Первого Русского", YouTube фактически заткнул рот и кандидатам в депутаты, не побоявшимся ответить на простые вопросы россиян, не дав гражданам РФ выслушать ответы.