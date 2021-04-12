"Фрося Бурлакова" отказалась от общения с сыном из-за тяжелой болезни

Знаменитая актриса Екатерина Савинова в последние годы жизни старалась не общаться с единственным сыном Андреем Ташковым из-за тяжелой болезни.

Знаменитая актриса Екатерина Савинова в последние годы жизни старалась не общаться с единственным сыном Андреем Ташковым из-за тяжелой болезни.

Актриса, получившая широкую известность благодаря картине "Приходите завтра", где она сыграла Фросю Бурлакову, почувствовала себя плохо на съемках этого фильма. По некоторым данным, ее состояние сильно ухудшилось из-за парного коровьего молока. Врачи диагностировали у звезды кино бруцеллез, который вызывает множественные поражения органов и систем организма.

У знаменитости появились проблемы с нервной системой. По словам друзей артистки, Савинова слышала странные голоса. Сама же звезда советского кино рассказывала при жизни, что ей нашептывали мысли о самоубийстве, якобы так она может спасти сына.

Савинова сильно переживала за ребенка, поэтому практически отказалась от общения с Андреем. Женщина боялась, что она может заразить единственного наследника.

"Мы с мамой мало времени проводили вместе. Мне рассказали потом: она думала, что ее болезнь заразна, и старалась поменьше быть со мною рядом", — приводит "Экспресс газета" слова Ташкова.

Екатерины Савиновой не стало 25 апреля 1970 года, ей было 43 года. Тело актрисы нашли на железнодорожных путях в Новосибирске.