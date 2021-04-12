Невестка Елизаветы II ответила на вопрос о последних мгновениях жизни принца Филиппа

Принц Филипп умер мирно и тихо, такой кончины можно только желать родным людям. Об этом сообщила его невестка, графиня Уэссекская Софи.

Принц Филипп умер мирно и тихо, такой кончины можно только желать родным людям. Об этом сообщила его невестка, графиня Уэссекская Софи.

Невестка королевы Великобритании Елизаветы II Софи рассказала журналистам о том, как умирал принц Филипп. После церковной службы в резиденции монархов в Виндзоре девушка пообщалась с представителями прессы и ответила на вопрос о последних мгновениях жизни герцога Эдинбургского.

"Это было правильно для него. Это было так нежно. Как будто кто-то взял его за руку, и он ушел. Очень-очень мирно. И это все, что вы хотите для кого-то, не так ли?" — цитирует супругу принца Эдварда телеканал ITV через Instagram.

Герцог Эдинбургский ушел из жизни 9 апреля. Он не дожил несколько месяцев до 100-летия. В Британии объявлен восьмидневный траур.