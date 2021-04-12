Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила о решении суда по иску Пригожина к Милову

Суд в Москве вынес вердикт в пользу бизнесмена Евгения Пригожина по иску к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову и взыскал с него денежную компенсацию.

Суд в Москве вынес вердикт в пользу бизнесмена Евгения Пригожина по иску к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову и взыскал с него денежную компенсацию.

Люблинский районный суд постановил взыскать с Владимира Милова сумму в 350 тысяч рублей. Деньги будут переданы петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

"В части опровержения информации представитель Милова уклонился от ответственности, заявив о том, что его клиент не знает ни модераторов, ни владельцев канала "Навальный Live"", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Ранее Евгений Пригожин заявил, что готов оказать помощь Алексею Навальному в поисках злоумышленников, от его имении распространяющих недостоверную информацию и управляющих каналом "Навальный Live".