Коновалов: Украина стала расходным материалом для США

Походы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Россия не понимает, какие именно цели преследуют американцы на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Походы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Россия не понимает, какие именно цели преследуют американцы на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14‒15 апреля до 4‒5 мая. Официальный представитель Пентагона заверил, что операции американских ВМС море носят «рутинный характер», США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре.

В последние годы боевые корабли стран НАТО, не имеющих выхода к Черному морю, практически постоянно находятся в его акватории на основе ротации, отметил военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

«Это политика США и их союзников по отношению к Черноморскому региону. С чем это связано? Их корабли не могут находиться в Черном море на постоянной основе, поскольку, согласно конвенции Монтре, постоянно там могут находиться только боевые корабли черноморских государств», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Корабли НАТО постоянно находятся в Черном море, чтобы поддерживать напряженность в регионе, убежден эксперт. Вашингтон убеждает Киев, что присутствие в их боевых кораблей —это символ поддержки украинского руководства. На самом же деле цель у США абсолютно иная — держать в напряжении Россию.

«А Украина в этом отношении ‒ не более чем расходный материал», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Елена Панина заявила, что заявления США и планах по отправке боевых кораблей в Черное море могут вызвать у радикальных сил на Украине опасные иллюзии возможной поддержки со стороны американцев.