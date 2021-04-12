Принц Уильям простился с дедушкой редким семейным снимком

Принц Уильям показал архивное фото старшего сына Джорджа и герцога Эдинбургского Филиппа, которого не стало 9 апреля. Кадр появился на официальной странице принца в Instagram.

Принц Уильям показал архивное фото старшего сына Джорджа и герцога Эдинбургского Филиппа, которого не стало 9 апреля. Кадр появился на официальной странице принца в Instagram.

Уильям трогательно попрощался с дедушкой и назвал его необыкновенным человеком. Он считает, что Филипп относился к "выдающемуся поколению". По словам герцога Кембриджского, дедушка всегда был для него настоящим примером в самые трудные минуты. Филипп был человеком, служившим Великобритании, Елизавете II и всей королевской семье.

"У моих детей всегда будут особые воспоминания о том, как их прадедушка приезжал за ними в своей карете, и они видели своими глазами его заразительную жажду приключений, а также его озорное чувство юмора!" — отметил Уильям.

На редком семейном снимке Филипп вместе с Джорджем сидят в повозке, наслаждаясь совместным времяпрепровождением. Оба выглядят счастливыми и излучают улыбки.

В социальной сети Instagram фотография ныне покойного принца с правнуком довела пользователей до слез. Уильяму и всей королевской семье выразили соболезнования.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Ему было 99 лет. Похороны состоятся 17 апреля.