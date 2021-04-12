Суд оштрафовал главу "Альянса" Васильеву за акцию у колонии Навального

Суд назначил штраф главе "Альянса" Анастасии Васильевой в размере 180 тыс. рублей за незаконную акцию у колонии осужденного блогера Алексея Навального.

Суд назначил штраф главе "Альянса" Анастасии Васильевой в размере 180 тыс. рублей за незаконную акцию у колонии осужденного блогера Алексея Навального.

Правоохранители 6 апреля задержали девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области, где сидит Навальный. Среди задержанных была Васильева. В отношении гражданки возбудили административное дело за организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение порядка.

Ранее Васильеву поместили под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции 23 января в Москве. Позднее фигурантке смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. Тогда на протест вышли около 20 человек с выявленным коронавирусом, что подвергло риску заражения остальных участников мероприятия.