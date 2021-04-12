Пригожин раскритиковал рухнувшее правосудие США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что действия ФБР против санкционных лиц доказывают отсутствие в США правосудия.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что действия ФБР против санкционных лиц доказывают отсутствие в США правосудия.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила об ограничении возможности подать заявление в ФБР. Запросы можно передать в службу только путем факса или почтой. Однако осуществлению этого права мешает другой закон США, запрещающий пользоваться услугами почты лицам, внесенным в санкционные списки.

"Таким образом, была ограничена возможность Евгения Викторовича Пригожина на получение информации от ФБР, которая необходима для защиты его прав. Напомним, Евгений Викторович в соответствии с двумя федеральными законами США в марте обратился в ФБР с требованием предоставить все касающиеся его документы, имеющиеся в распоряжении ведомства. Более того, он заявил о готовности компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий в размере 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая может привести к его аресту", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Такие требования ФБР фактически лишили бизнесмена Евгения Пригожина демократического права на справедливое оспаривание выдвинутого в его отношении обвинения. Пресс-служба "Конкорда" опубликовала официальный ответ предпринимателя на действия ФБР: