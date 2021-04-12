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20:12   12 Апреля 2021
Происшествия

Петербургский школьник похитил из квартиры охранника три пистолета

Петербургский школьник похитил из квартиры охранника три пистолета

Правоохранители Петербурга задержали восьмиклассника по подозрению в разбойном нападении на квартиру и похищение оружия.

Следствие считает, что задержанный школьник ударил 13-летнюю дочь хозяина квартиры и угрожал ей пневматической винтовкой. Затем он украл три единицы оружия, муляж гранаты и скрылся с места происшествия.

Против подростка возбудили уголовное дело за разбой. Стоимость ущерба оценили в 40 тыс. рублей. По предварительным данным, квартира принадлежит петербуржцу, который работает охранником. Решается вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетнему преступнику.

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#петербург #подросток #разбой

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