Криминального авторитета застрелили на беговой дорожке в столичном спортзале

Посетителя столичного фитнес-клуба застрелили во время тренировки. Погибшим мужчиной оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий.

Посетителя столичного фитнес-клуба застрелили во время тренировки. Погибшим мужчиной оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий.

По данным правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. От полученных травм Альберт Рыжий скончался на месте. Сейчас спортзал закрыт для посещения, на месте работают следователи и криминалисты.

Альберту Рыжему было 40 лет, в воровской среде он был известен бесстрашным характером и большим количеством врагов. Ранее на его жизнь уже совершались покушения. По данным Федерального агентства новостей, в последнее время у авторитета обострились конфликты с другими ворами.