Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:10   12 Апреля 2021
Происшествия

Криминального авторитета застрелили на беговой дорожке в столичном спортзале

Криминального авторитета застрелили на беговой дорожке в столичном спортзале

Посетителя столичного фитнес-клуба застрелили во время тренировки. Погибшим мужчиной оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий.

По данным правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. От полученных травм Альберт Рыжий скончался на месте. Сейчас спортзал закрыт для посещения, на месте работают следователи и криминалисты.

Альберту Рыжему было 40 лет, в воровской среде он был известен бесстрашным характером и большим количеством врагов. Ранее на его жизнь уже совершались покушения. По данным Федерального агентства новостей, в последнее время у авторитета обострились конфликты с другими ворами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#убийство #спортзал #Альберт Рыжий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров