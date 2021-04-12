Хазин объяснил, почему Россия не заметит разрыв БРЭЛЛ из-за Прибалтики

Генерация электричества в РФ более чем достаточна для удовлетворения внутреннего спроса, чего не скажешь о Прибалтике, отметил экономист.

Страны Балтии впервые решили обойтись без российской электроэнергии. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что с 8 по 11 апреля Латвия, Эстония и Литва в качестве эксперимента приостановили закупки, а линии электропередач (ЛЭП) между Литвой и Белоруссией не функционировали.

Таким образом страны готовятся к выходу из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) — единой энергетической системы пяти государств, созданной для удобного обмена электроресурсом. «Электрическое кольцо» официально работает с 2001 года на единой частоте тока 50 Гц.

Впрочем, экономист Михаил Хазин& не согласен с мнением о единстве позиции прибалтийских стран относительно БРЭЛЛ. Основной сторонник разрыва системы — Литва. Эксперт выделил две причины деструктивной логики Вильнюса: расположение в столице республики Центра энергетической безопасности НАТО, а также политически декларированный протест Литвы против АЭС.

«Литва была энергоизбыточной страной, пока работала Игналинская АЭС. Потом они ее развалили по дурости. А теперь у них принят закон, по которому они не имеют права принимать электроэнергию с опасных, по их мнению, атомных станций», — заявил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Разрыв БРЭЛЛ не отразится на энергосистеме России, убежден Хазин. Более того, на Урале цены на электричество упали на 1–3%. Генерация электричества в РФ более чем достаточна для удовлетворения внутреннего спроса, чего нельзя сказать о Прибалтике.

«Все не будет играть никакой роли уже в ближайшие два-три года. Потому что жизнь очень быстро меняется», – добавил экономист.

Прибалтика в апреле провела два эксперимента по отключению импорта электричества из России. Латвия, Литва и Эстония решились на это в рамках планируемого выхода из БРЭЛЛ. Нынешняя «тренировка» показала, что местным жителям следует основательно подготовиться к этому событию. Как только Литва отключилась от белорусской ЛЭП и начала закупать электричество у Польши и Швеции, спотовые цены на ресурс в стране выросли на 8,5%.