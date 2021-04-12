"Иначе на что будут жить толпы чиновников и депутатов городского ЗакСа": Пригожин о судьбе Конюшенного ведомства

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о возможной судьбе знаменитого исторического объекта Северной столицы — Конюшенного ведомства.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о возможной судьбе знаменитого исторического объекта Северной столицы — Конюшенного ведомства.

К предпринимателю обратилось издание Peterburg News после того, как стало известно, что Конюшенное ведомство могут передать инвесторам по программе "Аренда памятника за 1 рубль". Представители СМИ уточнили у Пригожина, сможет ли этот проект стать успешным, и не скажется ли негативно на коммерческой составляющей наличие церкви. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"В настоящий момент инвестиционная деятельность в городе практически парализована. Конюшенное ведомство можно было передать инвесторам уже раз сто. Однако оно по-прежнему стоит и разрушается. Все, что меняется в Конюшенном ведомстве — это баннеры, прикрывающие позор Санкт-Петербурга. Сейчас там чемпионат мира по футболу 2018 года", — подчеркнул предприниматель.

По мнению бизнесмена, скоро на этом месте появится баннер с чемпионатом Европы 2021 года. А вот баннер мирового первенства по плаванию 2031 года жители и гости Петербурга вряд ли увидят на объекте, считает предприниматель.

"Скорее всего, Конюшенное ведомство рухнет к этому времени. Так что меняем Конюшенное ведомство на Пизанскую башню с доплатой. А вообще это историческое здание — заложник интриг и коррупционных схем", — отметил Пригожин.

Что касается церкви, то, она, по словам бизнесмена, всегда нужна людям. Однако это не касается ситуаций, когда речь идет о коммерческой деятельности.

"Поэтому главным назначением Конюшенного ведомства после его продажи за рубль станет возможность с одной стороны помолиться и, пройдя через двор, сделать обрезание. В общем, я за социально-реабилитационно-культурно-просветительский центр в этом месте. А желательно на него потратить 25–30 миллиардов из городского бюджета. Иначе на что будут жить толпы чиновников и депутатов городского ЗакСа", — заключил Евгений Пригожин.

Конюшенное ведомство является памятником архитектуры федерального значения. Попытки спасти объект предпринимаются на протяжении последних десяти лет. Музей истории Петербурга ранее принял решение отказаться от здания Конюшенного ведомства, поскольку в прошлом году не смог найти средств даже на противоаварийные работы.