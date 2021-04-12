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19:33   12 Апреля 2021
Общество

Вице-премьер РФ сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

Вице-премьер РФ сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

Россия остановила авиасообщение с Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампредседателя правительства сообщила о временной приостановке регулярных и чартерных рейсов в Турцию. Россияне не смогут летать и в Танзанию в указанный Голиковой период. Исключение составляют два рейса по направлению Стамбул — Москва. Такие полеты будут осуществляться дважды в неделю.

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#турция #авиасообщение #голикова

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