Вице-премьер РФ сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией

Россия остановила авиасообщение с Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия остановила авиасообщение с Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампредседателя правительства сообщила о временной приостановке регулярных и чартерных рейсов в Турцию. Россияне не смогут летать и в Танзанию в указанный Голиковой период. Исключение составляют два рейса по направлению Стамбул — Москва. Такие полеты будут осуществляться дважды в неделю.