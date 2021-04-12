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19:30   12 Апреля 2021
Происшествия

Работающий в "Авито" бывший топ-менеджер Amazon попался на уловки мошенников

Работающий в "Авито" бывший топ-менеджер Amazon попался на уловки мошенников

Бывший топ-менеджер компании Amazon из Индии, работающий в "Авито", был обманут мошенниками сервиса объявлений и лишился почти 190 тыс. рублей. 

По предварительным данным, мужчина опубликовал объявление о продаже товара, а через некоторое время с ним связался потенциальный "покупатель". Аферист отправил вредоносную ссылку для якобы зачисления средств. Потерпевший ввел данные банковской карты и передал злоумышленникам доступ к счету, пишет LIFE SHOT.

При этом позднее в "Авито" сообщили, что информация об орудующих на сервисе мошенниках не соответствует действительности. Их сотрудник не размещал объявлений и не вел переписку на платформе.

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#мошенники #amazon #авито

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