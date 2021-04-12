ФАН рассказал, как связаны Браудер и команда Навального

Команда блогера Алексея Навального поддерживает антироссийскую кампанию бизнесмена Уильяма Браудера, который требует ввести санкции против 35 олигархов из России.

Команда блогера Алексея Навального поддерживает антироссийскую кампанию бизнесмена Уильяма Браудера, который требует ввести санкции против 35 олигархов из России.

Издание Washington Post опубликовало статью, в которой объяснило, почему санкции против российских бизнесменов требуется ввести как можно быстрее. Автор публикации описал возвращение Навального из Германии, несанкционированные акции, которые прошли в России, и тюремное заключение блогера. В статье отмечалось, что его жизнь и здоровье якобы находятся под угрозой. Публикацию поддержал глава штабов Навального Леонид Волков.

Для доказательства своей позиции издание привело заявление Браудера, который потребовал действовать более решительно для спасения Навального и напомнил о необходимости ввести санкции против 35 российских олигархов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Браудера называют инициатором "акта Магнитского". Это пакет санкций против России 2012 года. Так Washington Post провело параллели с актом и развернуло кампанию по поддержке введения санкций "имени Навального". Бизнесмен уверен, что "акт Навального" поможет заморозить активы и визы российских бизнесменов.

Аналогичные заявления делают Леонид Волков и сторонник блогера Владимир Милов. Глава отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Мария Певчих также поддерживала санкции против России. При этом во время своей инвестиционной активности у Браудера не возникало вопросов к российской власти. Так, в 2003 году он поддержал арест беглого олигарха Михаила Ходорковского. Позиция бизнесмена изменилась, когда правоохранители обратили внимание на нечистые схемы в его бизнесе и "выдавили" из России.