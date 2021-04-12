ФАН рассказал, как связаны Браудер и команда Навального
Команда блогера Алексея Навального поддерживает антироссийскую кампанию бизнесмена Уильяма Браудера, который требует ввести санкции против 35 олигархов из России.
Издание Washington Post опубликовало статью, в которой объяснило, почему санкции против российских бизнесменов требуется ввести как можно быстрее. Автор публикации описал возвращение Навального из Германии, несанкционированные акции, которые прошли в России, и тюремное заключение блогера. В статье отмечалось, что его жизнь и здоровье якобы находятся под угрозой. Публикацию поддержал глава штабов Навального Леонид Волков.
Для доказательства своей позиции издание привело заявление Браудера, который потребовал действовать более решительно для спасения Навального и напомнил о необходимости ввести санкции против 35 российских олигархов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Браудера называют инициатором "акта Магнитского". Это пакет санкций против России 2012 года. Так Washington Post провело параллели с актом и развернуло кампанию по поддержке введения санкций "имени Навального". Бизнесмен уверен, что "акт Навального" поможет заморозить активы и визы российских бизнесменов.
Аналогичные заявления делают Леонид Волков и сторонник блогера Владимир Милов. Глава отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Мария Певчих также поддерживала санкции против России. При этом во время своей инвестиционной активности у Браудера не возникало вопросов к российской власти. Так, в 2003 году он поддержал арест беглого олигарха Михаила Ходорковского. Позиция бизнесмена изменилась, когда правоохранители обратили внимание на нечистые схемы в его бизнесе и "выдавили" из России.