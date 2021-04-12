Бортник: власти Херсона поняли, что водная блокада Крыма бьет по их карману

Мэр Херсона Игорь Колыхаев, который на днях выступил за то, чтобы возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в российский Крым, просто осознал, что бюджет города теряет доходы, которые мог бы иметь.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев, который на днях выступил за то, чтобы возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в российский Крым, просто осознал, что бюджет города теряет доходы, которые мог бы иметь.

Об в комментарии информационному порталу «ПолитНавигатор» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, по словам которого в предложении херсонского мэра нет ничего необычного.

«Не только мэр Херсона делал такие заявления. То же самое раньше говорили и (премьер-министр Украины Денис) Шмыгаль, и (глава фракции "Слуга народа" Давид) Арахамия. И вообще, многие в украинском политикуме считают, что воду в Крым продавать можно, но боятся об этом говорить из-за позиции радикальных групп, из-за позиции части западных партнеров», — объяснил Бортник.

По его словам, мэр Херсона идет в ногу с общественными мнением и с мнением своих избирателей, которые его полностью поддерживают в вопросе подачи воды в Крым. Тем более, что город, который мог бы зарабатывать на снабжении полуострова пресной водой, не только не зарабатывает, но и несет убытки.

Вместе с тем власти Херсона понимают, что, если обострение конфликта в Донбассе продолжится, Херсонщина может стать еще одной прифронтовой зоной, а они не хотят подобной тяжелой участи для своего региона.

«Многие местные руководители сегодня высказываются в похожем тоне по разным вопросам – они хотят эффективной государственной политики, которая ведет к благополучию и миру, а не просто к разыгрыванию каких-то политических карт за счет тех людей, которые живут на границе с Россией», — заключил Руслан Бортник.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 апреля, мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к киевским властям с призывом прекратить водную блокаду полуострова Крыма. По его словам, если в Киеве считают Крым украинской территорией там не должны препятствовать поставкам воды на полуостров. В крайнем случае, по словам Колыхаева, воду крымчанам можно было бы продавать и тем самым способствовать развитию экономических отношений.