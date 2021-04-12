Захарова выразила сожаление из-за слов Зеленского в День космонавтики

Россия никогда не делила славу космических побед по национальному признаку. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия никогда не делила славу космических побед по национальному признаку. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский в День космонавтики заявил, что без его страны первый полет в космос был бы "невозможен". Захарова ответила на это высказывание. По ее словам, спутники, ракеты и улыбка космонавта Юрия Гагарина принадлежали всем 15-ти республикам Советского Союза.

"Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии", — написала представитель ведомства в Facebook.

Захарова добавила, что первый полет человека в космос принадлежал ученым, рабочим, учителям, врачам и всем, кто трудился на покорение невероятной цели.