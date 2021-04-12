Захарова выразила сожаление из-за слов Зеленского в День космонавтики
Россия никогда не делила славу космических побед по национальному признаку. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский в День космонавтики заявил, что без его страны первый полет в космос был бы "невозможен". Захарова ответила на это высказывание. По ее словам, спутники, ракеты и улыбка космонавта Юрия Гагарина принадлежали всем 15-ти республикам Советского Союза.
"Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии", — написала представитель ведомства в Facebook.
Захарова добавила, что первый полет человека в космос принадлежал ученым, рабочим, учителям, врачам и всем, кто трудился на покорение невероятной цели.