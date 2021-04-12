К ликвидации пожара в Невской мануфактуре привлекли военных

Министерство обороны РФ выделило два вертолета Ми-8 для оказания помощи в тушении пожара на территории Невской мануфактуры.

Министерство обороны РФ выделило два вертолета Ми-8 для оказания помощи в тушении пожара на территории Невской мануфактуры.

Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. С аэродрома Пушкино вылетел экипаж вертолета армейской авиации с водосливным устройством ВСУ-5. Второй Ми-8 направляется на Октябрьскую набережную с аэродрома Левашово.

Огонь охватил историческое здание Невской мануфактуры. Спасатели эвакуировали 40 человек, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один сотрудник МЧС, его коллега получил сильные ожоги и скончался в больнице. Спасательные работы продолжаются.