Сатановский предостерег Киев от возможной фатальной ошибки

Громкие заявления украинского руководства и некоторых западных аналитиков, полностью уверенных в том, что ВСУ способны одержать победу в Донбассе и в Крыму, кажутся совершенно оторванными от реальности.

Громкие заявления украинского руководства и некоторых западных аналитиков, полностью уверенных в том, что ВСУ способны одержать победу в Донбассе и в Крыму, кажутся совершенно оторванными от реальности.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, который уверен, что реальная картина сильно отличается от фантазий украинских властей, планирующих осуществить силовой сценарий возврата Донбасса под контроль Киева и заодно вынудить крымчан отказаться от воссоединения с Россией.

«Забавно смотрятся расклады руководства украинской армии и западных военных экспертов насчет будущей ситуации на Украине. Они, похоже, разобрали уже все, причем в деталях. Какие города России нужно будет брать под контроль и почему, — пишет эксперт. — Ощущение феерическое. Фантазийное у людей воображение до крайности».

Только у украинского партийного чиновника, по словам Сатановского, можно встретить такую смесь нахрапистой наглости, безграмотной самоуверенности, ни на чем не основанного хамского чванства и самодовольства. На протяжении последних тридцати лет приученные еще советской властью к безнаказанности чиновники на Украине подросли и стали для этой страны типичными персонажами.

«Прогнозисты, предсказатели и аналитики все как один живут не просто в мире собственных иллюзий, но именно в таком, где Украина — центр мира», — отмечает политолог.

При этом, по его словам, все, кто рассуждает на Украине о возможном российско-украинском конфликте из-за Донбасса, забывают учесть ту эволюцию, которую пережили российские Вооруженные силы со времен пятидневной войны в Грузии 2008 года и до миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Никто из них не задумывается о том, какой опыт российские военные получили в Сирии и почему американцы и турки не выбили из Сирии российские ВКС? И зачем американское военное руководство регулярно сверяет часы с российскими коллегами?

«Вообще, похоже, что в мире складывается мало-помалу картина межгосударственных отношений, которая изрядно отличается от той, которая установилась в 1990-х и 2000-х годах. Притом, что западный военный блок теоретически един и на него никто не покушается, все его основные члены действуют не просто сами по себе, но иногда торпедируя и всегда не согласовывая действия с партнерами по альянсу НАТО», — отмечает Сатановский.

В результате сложилась ситуация, когда все обращаются за разъяснениями к Москве – то Париж и Вашингтон спрашивают у нее, что в Закавказье делают Баку и Анкара, то Рим и Париж не могут поделить Ливию, то США и Германия по паническим запросам Украины спрашивают у России о перемещениях российских войск по российской же территории.

Но все сводится к тому, что Украина уже всем в подлунном мире надоела, хотя сама этого не понимает и понять не в состоянии, заключает Сатановский. Поэтому Киеву, чтобы не допустить фатальной для себя ошибки, необходимо считаться с реальной мощью России, как это делают уже во всем мире.