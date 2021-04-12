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18:21   12 Апреля 2021
Происшествия

МЧС опровергло смерть своего сотрудника после пожара на Невской мануфактуре

МЧС опровергло смерть своего сотрудника после пожара на Невской мануфактуре

Министерство чрезвычайных ситуаций опровергло информацию в СМИ о смерти пожарного в больнице.

Сотрудник МЧС, попавший в больницу после ЧП на Невской мануфактуре, жив, сообщили в ведомстве. Эвакуация детского сада и школы не проводилась, заверили в МЧС.

Крупное возгорание произошло на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге. Огонь охватил помещение площадью около 1750 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано около 40 человек. Задействовано 12 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС.

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#мчс #пожар #Невская мануфактура

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