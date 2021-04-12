Губернатор Камчатки объявил выговор министру туризма края из-за коррупционного скандала

Выговор объявлен министру туризма Камчатского края Наталии Максименко после фактов коррупции, выявленных в ведомстве.

Выговор объявлен министру туризма Камчатского края Наталии Максименко после фактов коррупции, выявленных в ведомстве.

Глава региона Владимир Солодов потребовал уволить руководителя "Камчатского туристского информационного центра" в связи с утратой доверия, об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве.

«Для меня непонятно, почему министр туризма не осуществляла должный контроль за своим учреждением, не следила за происходящим внутри организации и не пресекла саму возможность подобной ситуации. Факты коррупции показала внеплановая проверка АНО КТИЦ (Камчатский туристский информационный центр) со стороны главного контрольного управления», – заявил Солодов.

В настоящее время деятельность центра проверяют правоохранительные органы. Уже известно о фактах превышения полномочий руководителем и других нарушениях в финансовой и бухгалтерской деятельности учреждения. На этом же совещании губернатор заявил, что во всех министерствах края пройдут серьезные проверки.