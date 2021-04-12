Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудой покинул свой пост

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Глава государства подписал соответствующий указ. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — гласит текст указа.

Решение вступило в силу с 12 апреля. Ранее информация о возможной отставки Рудого появлялась в СМИ.