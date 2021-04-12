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18:04   12 Апреля 2021
Политика

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудой покинул свой пост

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудой покинул свой пост

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Глава государства подписал соответствующий указ. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — гласит текст указа.

Решение вступило в силу с 12 апреля. Ранее информация о возможной отставки Рудого появлялась в СМИ.

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#путин #фсин #Анатолий Рудой

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