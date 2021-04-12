СК возбудил дело после гибели пожарного при тушении Невской мануфактуры

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после пожара в Невской мануфактуре, где погиб сотрудник МЧС.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после пожара в Невской мануфактуре, где погиб сотрудник МЧС.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому СК доложить о ходе расследования уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Крупный пожар произошел на Октябрьской набережной в Невском районе. Огонь охватил 4 тыс. кв. метров. В тушении были задействованы сотни человек, десятки единиц спецтехники и вертолет. Двое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара, еще один спасатель погиб.

Здание Невской мануфактуры было построено в XIX веке. Ранее в нем располагалась фабрика шерстяных изделий "Торнтон", в настоящее время там находится бизнес-центр.