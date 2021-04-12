Польша готова забрать себе газопровод Ямал–Европа

Европейский участок газопровода «Ямал», построенный на российские деньги, может оказаться в пользовании польской сети.

Европейский участок газопровода «Ямал», построенный на российские деньги, может оказаться в пользовании польской сети.

Ранее польский газовый оператор Gaz-System разработал долгосрочный план развития газо-транспортной системы страны на период с 2022 по 2031 годы. Данный план, включающий в себя, ряд амбициозных проектов, уже подан на рассмотрение главе Офиса по регулированию энергетики (ERO), об этом рассказывает информационный портал Baltnews.

Помимо, входящих в план ключевых польских инвестиционных проектов, таких как Baltic Pipe, расширение терминала по приему сжиженного природного газа в Свиноуйсьце и интерконнектор со Словакией, документ предполагает также, что с 2026 года для нужд польской газотранспортной системы будет использоваться проходящий через страну участок газопровода Ямал – Европа.

При этом имеется в виду, что Польша получит полный контроль над данным участком газопровода – оператор Gaz-System намерен дождаться окончания сроков действия контрактов с «Газпромом» и затем включить польский участок газопровода в национальную ГТС.

«В Польше оператор ГТС планирует взять под полный контроль функционирование польской части с 2023 года, включая инвестиции в подключения к ГТС страны, а также процесс установки тарифа на транспортировку, – сообщает издание BiznesAlert. — По нашей информации, конкретная дорожная карта инвестиций в трубопроводы в Польше будет описывать, какие инвестиции необходимы Варшаве, чтобы иметь возможность использовать этот участок в интересах отечественного заказчика».

Как заявил в беседе с Baltnews преподаватель Финансового университета при российском правительстве, эксперт ФНЭБ (Фонда национальной энергетической безопасности) Станислав Митрахович, Польша, выстраивая свои амбициозные планы, не должна забывать о том, что в проекте Ямал – Европа участвует российский «Газпром».

«Что касается собственности – это совместный российско-польский бизнес. Польский участок газопровода принадлежит частично "Газпрому", частично польскому газовому оператору Gaz-System. Так вот, что они могут сделать с долей "Газпрома" – выкупить принудительно или национализировать», — объяснил эксперт.

Но такой поворот станет возможным только в случае каких-то экстраординарных событий, подчеркивает Митрахович, если, например, начнутся боевые действия или произойдет разрыв международных отношений и Польша решит национализировать находящиеся на ее территории российские активы.

«Это беспредел, но теоретически так может быть. Других способов заставить российскую газовую компанию продать долю нет. Разве только если они введут собственные антимонопольные правила», — заключил эксперт-энергетик.

Напомним, газовая магистраль «Ямал – Европа» имеет протяженность более 2000 километров, ее мощность составляет 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

Длинна польского участка газопровода составляет 683 километра, при чем на этом участке находится пять компрессорных станций.

Польский участок газопровода в настоящее время находится в совместной собственности компаний «Газпром» и EuRoPol Gaz, а Gaz-System является оператором.