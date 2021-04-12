Более десятка автомобилей столкнулись в Рязани

Автобус с рязанцами врезался в иномарку, что спровоцировало аварию с десятком других автомобилей. По предварительным данным, пострадали не менее восьми человек.

Автобус с рязанцами врезался в иномарку, что спровоцировало аварию с десятком других автомобилей. По предварительным данным, пострадали не менее восьми человек.

Столкновение произошло на улице Каширина. По неподтвержденным данным, рейсовый автобус влетел на скорости в попутно проезжающую легковушку марки Volkswagen Polo, а затем по инерции столкнулись и остальные транспортные средства.

В результате массового ДТП пострадали не менее восьми человек, в том числе годовалый ребенок. Некоторых из граждан госпитализировали. На месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции и медперсонал. Все обстоятельства и причины аварии выясняются. Движение на этом участке дороги в настоящее время затруднено.