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17:44   12 Апреля 2021
Происшествия

Более десятка автомобилей столкнулись в Рязани

Более десятка автомобилей столкнулись в Рязани

Автобус с рязанцами врезался в иномарку, что спровоцировало аварию с десятком других автомобилей. По предварительным данным, пострадали не менее восьми человек.

Столкновение произошло на улице Каширина. По неподтвержденным данным, рейсовый автобус влетел на скорости в попутно проезжающую легковушку марки Volkswagen Polo, а затем по инерции столкнулись и остальные транспортные средства.

В результате массового ДТП пострадали не менее восьми человек, в том числе годовалый ребенок. Некоторых из граждан госпитализировали. На месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции и медперсонал. Все обстоятельства и причины аварии выясняются. Движение на этом участке дороги в настоящее время затруднено.

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#авария #автобус #массовое дтп

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