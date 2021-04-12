Пострадавший при пожаре на Невской мануфактуре сотрудник МЧС умер в больнице

Сотрудник МЧС, получивший сильные ожоги при тушении пожара в здании Невской мануфактуры, скончался в больнице, сообщил источник 78. ru в экстренных службах.

Сотрудник МЧС, получивший сильные ожоги при тушении пожара в здании Невской мануфактуры, скончался в больнице, сообщил источник 78. ru в экстренных службах.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили о гибели командира отделения пожарной части, он числился без вести пропавшим, его тело вынесли из огня коллеги. Еще двое пожарных были госпитализированы с ожогами 40 – 50 процентов поверхности тела, один из них не выжил.

Площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и перекрытий на четырех этажах старинного здания. На месте работают сотрудники экстренных служб, в тушении задействованы вертолеты.