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17:29   12 Апреля 2021
Происшествия

Пострадавший при пожаре на Невской мануфактуре сотрудник МЧС умер в больнице

Пострадавший при пожаре на Невской мануфактуре сотрудник МЧС умер в больнице

Сотрудник МЧС, получивший сильные ожоги при тушении пожара в здании Невской мануфактуры, скончался в больнице, сообщил источник 78. ru в экстренных службах.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили о гибели командира отделения пожарной части, он числился без вести пропавшим, его тело вынесли из огня коллеги. Еще двое пожарных были госпитализированы с ожогами 4050 процентов поверхности тела, один из них не выжил.

Площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и перекрытий на четырех этажах старинного здания. На месте работают сотрудники экстренных служб, в тушении задействованы вертолеты.

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#пожар #погибшие #Невская мануфактура

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