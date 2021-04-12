Рар заявил о недовольстве простых немцев на провокации Запада у границ РФ

Политолог посоветовал Германии заняться собственными проблемами на фоне обострения ситуации на Украине.

Полноценный вооруженный конфликт на Украине не нужен европейским странам. Такое мнение в эфире программы «60 минут» высказал немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, в Европе есть силы, которые горят желанием «остановить горячие головы в Украине».

При этом СМИ не торопятся выставлять Киев крайним в части обострения на Донбассе, потому что он «свой». Вокруг России же, напротив, умышленно создается негативный образ. «Нормальные немцы», которые читают эти материалы, реагируют на них правильно, заявил Рар.

«Люди возмущены. А что НАТО делает на границах с Россией? Что НАТО в 2020 году не могла провести эти полномасштабные маневры с громадными войсками из Америки и Европы, которые туда перекачиваются? Тем более что по нынешней легенде они (натовцы) будут в 2021 году проводить маневры еще в Черноморском регионе, прямо у границ России. Что это не провокация против России? Люди это понимают», — заверил эксперт.

В заключение политолог посоветовал Берлину оставить проблемы Украины и заняться собственной автономией. Германия, подытожил Александр Рар, должна на более суровом языке начать говорить с Соединенными Штатами, которые пытаются диктовать европейцам собственную энергетическую политику.