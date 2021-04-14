Депутат бундестага назвал положение немецких пенсионеров худшим в ЕС

Партия «Альтернатива для Германии» на предстоящих сентябрьских выборах в бундестаг сделает ставку на идее о прекращении членства ФРГ в Евросоюзе.

Евросоюзу требуются радикальные перемены, чтобы не повторить судьбу СССР. Подтолкнуть к ним Брюссель поможет только выход Германии из ЕС. Такое заявление в разговоре с «Политикой Сегодня» сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Пример Brexit (выхода из Евросоюза Великобритании) вдохновил немецких оппозиционеров, аналогичную инициативу они нарекли термином Dexit.

«Выход из ЕС положительно скажется на экономике Германии. Англия вышла из Евросоюза и дела у нее идут прекрасно. У Германии будет так же», — заверил парламентарий.

Вслед за Великобританией и Германией идею выхода из ЕС могут поддержать и ряд других западных стран, уверен немецкий депутат. В желании Венгрии и Австрии покинуть объединение Гердт не сомневается.

По мнению политика, без правил и требований Евросоюза ФРГ, наконец, вдохнет полной грудью и сумеет разрешить накопившиеся за годы членства в ЕС проблемы.

«Бизнес в Германии погибает, финансовое положение пенсионеров самое худшее в Европе. Сторонников идеи [выхода из ЕС] однозначно стало больше, люди чувствуют, как тяжело стало жить. <...> Я мечтаю о свободном экономическом союзе», – рассуждает собеседник «Политики Сегодня».

На федеральном съезде в Дрездене делегаты партии «Альтернатива для Германии» большинством голосов приняли резолюцию о прекращении членства Германии в Евросоюзе. За Dexit высказались 550 участников. Эта идея ляжет в основу программы выборов в бундестаг, которые запланированы на сентябрь 2021 года.