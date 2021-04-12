Правоохранители задержали взявшего заложников мужчину во Владикавказе

Силовики задержали злоумышленника, державшего в плену 11 человек в магазине "Дружба" на улице Куйбышева.

Силовики задержали злоумышленника, державшего в плену 11 человек в магазине "Дружба" на улице Куйбышева.

Мужчина ворвался в здание и угрожал присутствующим десятью килограммами взрывчатки. По некоторым данным, он взял в заложники 11 человек, среди них четверо продавцов, а остальные — покупатели.

Преступник сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Через 15 минут его задержали правоохранители. Выяснилось, что бомбы у него не было. Никто из заложников не пострадал. В настоящее время сотрудники МВД снимают оцепление магазина. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.