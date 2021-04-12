Военные РФ испытали сверхдальнобойные станции РЭБ уникальным радиообменом

Подразделения РЭБ Северного и Балтийского флотов протестировали сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы, находя и подавляя станции связи противника, который наносил по ним встречный радиоэлектронный удар.

Подразделения РЭБ Северного и Балтийского флотов в ходе прошедших учений протестировали сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы, находя и подавляя на расстоянии в несколько тысяч километров станции связи противника, который наносил по ним встречный радиоэлектронный удар.

Об этом, ссылаясь на источники в Минобороны, рассказывает газета «Известия», отмечая, что учения проходили в условиях, практически ничем не отличавшихся от боевых.

Двусторонние учения Северного и Балтийского флотов, как отмечается, проходили в марте 2021 года, но их итоги Минобороны подвело только сейчас. Какие именно системы РЭБ были задействованы в маневрах, в Министерстве обороны не рассказали, но отметили, что все комплексы подтвердили заявленные характеристики, поэтому учения признаны успешными.

Северный флот в ходе маневров провел десятки сеансов связи, дав таким образом войскам РЭБ Балтийского флота выявлять, классифицировать и подавлять расположенные в Заполярье радиосети. В то же время подразделения РЭБ Северного флота слушали эфир балтийцев. Те и другие, как отмечается, подавили в ходе учений одинаковое количество сеансов радиосвязи.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российских Вооруженных силах современные комплексы РЭБ наземного, морского и воздушного базирования во всех звеньях управления создаются с 2015 года. Многие из российских комплексов не имеют аналогов нигде в мире. Российские конструкторы создали 19 образцов новейшей техники радиоэлектронной борьбы, учитывая при этом перспективы развития иностранных систем управления оружием и войсками.

Как рассказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский, подобная тенденция наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Глава Минобороны и начальник Генштаба требуют проведения двусторонних учений.

«Такая тренировка войск РЭБ позволяет совершенствовать навыки как в системах радиоэлектронной разведки, так и в системах радиоэлектронного подавления. Фактически на маневрах они действовали в боевых условиях — за исключением того, что по комплексам РЭБ не работали огневые средства, — объяснил военный эксперт. — А все остальное как в реальном бою, потому что радиоэлектронное пространство границ не имеет и никаких скидок нет».

В мире, по его словам, ведется борьба за доминирование, и радиоэлектронное пространство представляет собой очень важную сферу. Эффективность войск, и даже сама возможность использования современных вооружений в бою находятся в прямой зависимости от доступа к определенным частотам электромагнитного диапазона. Так работают, например, современные навигационные системы, данные которых используются во многих ударных средствах.

В заключение Виктор Мураховский добавил, что системы, разработанные российскими конструкторами в последние годы, полностью соответствуют мировому уровню, а по ряду параметров даже превышают его.