«Психиатрия хромает». Охотница за привидением из Петербурга оценила войну РПЦ с бесами

РПЦ готовит регламент проведения экзорцизма, но пока не разглашает подробности.

На Западе практика экзорцизма — ритуала изгнания из человека злых духов — широко распространена как в массовой культуре, так и среди самих служителей церкви. В России бесы обычно не покидали страниц романа Федора Достоевского, однако недавно о борьбе с демоническим в человеке на официальном уровне заговорили представители Русской Православной Церкви (РПЦ).

Члены комиссии по богословию подготовили специальный документ, в котором прописаны правила проведения обряда экзорцизма. Об этом сообщил председатель комиссии митрополит Волоколамский Иларион, который также занимает пост главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Когда регламент опубликуют, РПЦ оставит за собой право вносить в текст поправки и пояснения.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации. <…> До его публикации я не могу разглашать его содержание», — посетовал он.

Важно знать, что экзорцизм по православному канону сильно отличается от тех обрядов, которые показаны голливудскими режиссерами в фильмах ужасов. РПЦ вполне допускает обряд экзорцизма, если он не выходит за рамки «отчитки» — церковной практики, о которой митрополит Иларион рассказывал еще в конце прошлого года. Тогда он просил россиян воздержаться от сомнительных процедур, в которых не принимают участие священники:

«В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье — отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов».

За комментарием «Политика Сегодня» обратилась к Елене Бабич — депутату Законодательного Собрания Петербурга и бывшему руководителю фракции ЛДПР в Северной столице. По роду профессии ей уже доводилось сталкиваться с нечистой силой: в 2009 году Бабич вместе с коллегами по ЗакСу занималась изгнанием приведения из Мариинского дворца.

Тогда все обошлось благополучно. Призрак барышни из XX века удалось прогнать с помощью молитвенного обхода, а авторитетный шаман из Нарьян-Мара подтвердил отсутствие потусторонних сил в обители парламентаризма.

К регламентации процедуры экзорцизма Елена Бабич, впрочем, отнеслась настороженно. По ее словам, подобные обряды по всей стране проводились и раньше, но имена «бесогонов» были известны лишь узкому кругу лиц. Глупо отрицать существование «лукавого» в головах некоторых людей, но излечением подобных недугов должны заниматься специализированные медицинские учреждения, уверена депутат.

«Я хочу сказать, что это негативный момент. Если мы официально признаем, что церковь может изгонять бесов из человека, то мы так скоро можем начать сжигать ведьм на кострах. Будем говорить: "эта – колдунья, а эта – дружит с дьяволом". Это очень скользкий и опасный путь, как бы нам не дойти с такими методами до святой инквизиции. Раньше церковь этого не приветствовала. Если человек психически болен, его нужно лечить. Психиатрия в очень тяжелом состоянии сейчас. Нужно там наводить порядок, а не бесов изгонять в церкви», — рассуждает Бабич.

Собеседница привела пример «хромающей психиатрии»: в России человека могут госпитализировать только в том случае, если он предельно одержим и агрессивен для окружающих. В таком состоянии люди часто не отвечают за себя, и регламентация экзорцизма не поможет утихомирить буйного пациента.

«Если у нас в стране все останется на таком уровне, а лечением таких людей займется церковь по инструкции: "как изгонять бесов?", то для нас это будет очень негативным процессом. Мы просто будем отброшены в глубокое средневековье. Я, например, считаю, что православная церковь сильна, как культурный аспект нашей жизни, как традиции, но не как институт лечения психических заболеваний и психиатрических проблем. Это опасное явление», — предупредила Елена Бабич.

Текст регламента в настоящий момент не опубликован. В заключение бывший лидер петербургских либерал-демократов предположила, что документ может полностью запретить проведения обрядов экзорцизма, а не установить их порядок.