«Ни о чем не жалею». Американская модель до слепоты влюбилась в татуировки

Попытка нанести рисунок на глазные яблоки закончилась для девушки плачевно.

Модель из США Сара Саббат сделала первую татуировку в 14 лет, а после уже не смогла остановиться. Увлечение дошло до того, что девушка решила сделать узоры на глазных яблоках, что привело к полной потере зрения, сообщает Daily Star.

«Парень, который делал мне тату, не использовал достаточно количество физраствора. Краска была слишком концентрированной. Это привело к тому, что я ослепла», — сообщила Саббат.

После операции зрение частично вернулось к любительнице татуировок, однако она заявила, что не жалеет о своем травмирующем опыте.

«Все мои татуировки сделали меня лучше, и я по-прежнему хочу больше чернил», — заверила Саббат.

Модель считает, что каждая тату на ее теле — это шаг к самопознанию. Саббат убеждена, что ее увлечение помогло ей обрести уверенность в себе, когда ее травили в школе за внешность.

«Надо мной много издевались, потому что я очень волосатая <...> У меня были густые брови, у меня были волосатые ноги, мои зубы были очень кривыми», — пожаловалась она.

По ее подсчетам, на татуировки она потратила около $4000. Девушка сообщила, что не все в восторге от ее внешности: в магазинах к ней приковано внимание охраны, а прохожим часто кажется, что от Саббат исходит опасность. Впрочем, Сару мало беспокоит мнение окружающих.

«Не у всех хватает смелости выражать себя так, как делаю я», — заявила модель.

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