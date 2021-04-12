«Вождистская партия». Почему из ЛДПР массово бегут ее сторонники

Лояльность ЛДПР приводит к тому, что она постепенно теряет привлекательность в качестве оппозиционной партии, считают эксперты.

Экс-глава фракции ЛДПР в Заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев подал документы на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в региональный парламент. В местном исполкоме ЕР рассказали, что он намерен участвовать в выборах по Асбестовскому одномандатному округу №2.

Как пишет издание URA.RU, Зубарев покинул ряды либерал-демократов ради дальнейшей политической карьеры в партии власти.

Сообщения из регионов о выходе одного или сразу нескольких членов ЛДПР уже становятся обыденностью. На днях в Заксобрании Красноярского края фракцию либерал-демократов покинул ее лидер, вице-спикер Алексей Кулеш, который отдал партии 17 лет.

Он охарактеризовал работу в ней «эпохой наивного романтизма, когда казалось, что сумма наших усилий неминуемо приведет страну к светлому и богатому будущему». С тех пор, по словам Кулешова, изменилась и страна, и партия — эпоха романтизма в жизни политика сменилась на «полную ясность».

Теряет сторонников и отделение ЛДПР в Перми. В конце марта сразу несколько человек сорвались с насиженных мест «соколов Жириновского». Цепочку сдачи партбилетов запустил Илья Лисняк — депутат гордумы и один из самых известных партийных активистов на берегах Камы. В разговоре с «Политикой Сегодня» парламентарий посетовал на напряженную обстановку в пермском реготделении партии.

Массовый выход из ЛДПР как простых активистов, так и людей со достаточно высоким партийным статусом директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский связывает с предстоящими выборами в Госдуму. Для этих людей политсила Жириновского перестала быть неким проводником во власть, считает эксперт. Определенную роль сыграла и высокая внутренняя конкуренция, а также накопившиеся проблемы, связанные с управлением на уровне регионов.

«Например, если говорить о Кулеше в Красноярском крае, то там слишком большое количество лидеров на одно маленькое регоотделение. Были и застарелые конфликты. Партийцы рассматривали ЛДПР исключительно как абонемент на выборы и решение собственных политических задач», — говорит Потуремский.

В ряды ЛДПР вступают оппозиционно настроенные политики, напоминает политолог Илья Гращенков. «Соглашательская» позиция со стороны партии по отношению к власти отталкивает сторонников. Впрочем, говорить о системном кризисе детища Жириновского не приходится, убежден эксперт.

«Не думаю, что тут наблюдается какое-то бегство. Это сугубо региональные истории. <..> ЛДПР всегда была партией для тех, кто не смог договориться с властью и решил выступать в качестве системной оппозиции. А если тебе ограничивают эту возможность, то зачем в ней состоять? Лояльность ЛДПР приводит к тому, что она постепенно теряет привлекательность в качестве оппозиционной партии», — рассуждает Гращенков.

Непростые времена либерал-демократы переживают и на Дальнем Востоке. Фракция ЛДПР гордумы Хабаровска 6 апреля лишилась сразу семи из 32 депутатов: спикера Михаила Сидорова, главы комитета по бюджету Натальи Жиряковой, председателя комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова.

Заявление также написали и другие депутаты. При этом партию парламентарии не покинули — они все еще де-юре остаются членами ЛДПР.

Кризис в реготделении ЛДПР назревал давно, отмечают собеседники ПС. Осенью прошлого года Сидоров и еще 16 депутатов уже заявляли о своем выходе из партии. Эксперты связывают раскол в хабаровской гордуме с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала и приходом на его место управляемого из центра Михаила Дегтярева, который не устроил сторонников Фургала.

«При Дягтереве ЛДПР в регионе стала квази-оппозиционной партией, не такой, как была при Фургале. Поэтому люди и начали выходить», — пояснил Илья Гращенков.

Политолог и политтехнолог Константин Калачев тоже не видит партийного кризиса в поредевших рядах ЛДПР. В партии регулярно проходит ротация кадров, а ее успех связан с ораторскими и политическим искусством бессменного лидера Владимира Жириновского, объяснил эксперт корреспонденту ПС.

«Возьмите списки ЛДПР, начиная с 1993-е года и посмотрите: остались ли это люди в партии? Никого нет. Это обычная история для ЛДПР, ее постоянно покидают. Это вождистская партия, а недовольные политикой Жириновского уходят. На их место приходят другие. Жириновский в этом плане молодец: люди- "расходный материал", он их меняет одних на других. Успех с партии связан не с ними, а с ним — Жириновским, самым смелым и честным российским политиком», — заключил Калачев.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что ряды ЛДПР пополнил 19-летний сын российского шансонье Михаила Круга —Александр. Владимир Жириновский вручил ему партийный билет лично в руки.