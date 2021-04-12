Петр Толстой заявил о возрождении былой мощи России

Россия движется по пути возрождения былой мощи — промышленной, научной, военной и экономической, заявил депутат Государственной думы Петр Толстой.

Россия движется по пути возрождения былой мощи — промышленной, научной, военной и экономической, заявил депутат Государственной думы Петр Толстой.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Это день гордости за страну и ее достижения, подчеркнул Толстой. Несмотря на сложный период в 1990-х годах, России удалось не утратить научно-технический потенциал.

Сейчас российские специалисты ведут активную работу в информационном поле и удерживают лидерство в мирном атоме. Россия стала лидером по количеству бесконтактных платежей и цифровизации всех сфер жизни.

"У нас у одних из немногих есть свои IT-гиганты, а рунет по-прежнему диктует моду всему СНГ", — отметил депутат.

Тяжелое время пандемии COVID-19 показало, что наша страна способна отвечать на внешние вызовы и опережать многие европейские государства. Российская вакцина "Спутник V" покоряет мир, как советские инженеры в свое время покорили космос.