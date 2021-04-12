Россияне отказываются от отдыха в Турции в пользу курортов Египта

Многие россияне боятся закрытия Турции в ближайшее время. На фоне слухов о возобновлении рейсов в Египет некоторые отказываются от отдыха на турецких курортах.

Многие россияне боятся закрытия Турции в ближайшее время. На фоне слухов о возобновлении рейсов в Египет некоторые отказываются от отдыха на турецких курортах.

После трагедии на Синайском полуострове главным условием для возобновления рейсов в Египет является безопасность в аэропорту, сообщила сайту 360tv.ru исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Туроператоры отмечают невероятное снижение спроса на путевки в Турцию.

Однако россиянам не следует поддаваться панике и сдавать билеты в Турцию, так как санкции могут составить от 20% до 100% стоимости тура. Возобновление рейсов приведет к большому потоку туристов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Ожидается, что такой отдых будет доступнее уже более привычных ОАЭ и Турции. Для поездки в ОАЭ нужно предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, а для посещения эмирата Абу-Даби необходим десятидневный карантин.