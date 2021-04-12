В России внесут инъекцию от коронавируса в список профилактических прививок

Вакцинацию от коронавирусной инфекции включат в список профилактических прививок в России. Проект одобрили в Кабмине РФ.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции включат в список профилактических прививок в России. Проект одобрили в Кабмине РФ.

Реализация проекта потребует выделения дополнительных 75,8 млрд рублей с 2021 по 2023 год. В эпидемическом сезоне текущего года потратят 31,36 млрд рублей.

Подобное решение является очень важным, подчеркнул первый зампред Госдумы Александр Жуков. Законопроект быстро направят в Государственную думу, чтобы ускорить сроки рассмотрения.